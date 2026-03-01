Conférence Groënland passé, présent et… Trump ?? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Groënland passé, présent et… Trump ??
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-18 18:15:00
fin : 2026-03-18 20:00:00
2026-03-18
Conférence présentée par François Leloustre
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Conference presented by François Leloustre
