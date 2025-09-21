Conférence: « Gueux et huguenots, une histoire connectée » Temple protestant de Desvres Desvres

Conférence: « Gueux et huguenots, une histoire connectée » Dimanche 21 septembre, 10h30 Temple protestant de Desvres Pas-de-Calais

Journées du Patrimoine 2025 – Visite libre et conférence au temple protestant de Desvres

Le dimanche à 10h30, M. Eric Deheunynck, professeur d’histoire et auteur mènera une conférence sur le thème « Gueux et huguenots, une histoire connectée ».

Cette conférence sera suivie d’un repas partagé ouvert à tous.

Venez nombreux !

Temple protestant de Desvres 63 rue Jean Jaurès Desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 07 81 89 54 12 https://www.eglise-protestante-unie.fr/boulogne-sur-mer-berck-desvres-p40241 https://www.facebook.com/epuf.BBD Temple protestant de l’Eglise Protestante Unie de France, construit par la mission anglicane au début du XXe siècle Stationnement dans la rue du temple

EPUdF Pays Boulonnais