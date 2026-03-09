Conférence Guillaume le Conquérant devenu roi Salle des fêtes Cabourg

Conférence Guillaume le Conquérant devenu roi

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Lors de cette conférence, apprenez en plus sur Guillaume le Conquérant et son accession au trône.

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie apic.cabourg@gmail.com

English : Conférence Guillaume le Conquérant devenu roi

Learn more about William the Conqueror and his accession to the throne.

