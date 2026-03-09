Conférence Guillaume le Conquérant devenu roi Salle des fêtes Cabourg
Conférence Guillaume le Conquérant devenu roi
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Lors de cette conférence, apprenez en plus sur Guillaume le Conquérant et son accession au trône.
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie apic.cabourg@gmail.com
English : Conférence Guillaume le Conquérant devenu roi
Learn more about William the Conqueror and his accession to the throne.
