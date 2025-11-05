Conférence Gustave Caillebotte CCLO Orthez

Conférence Gustave Caillebotte CCLO Orthez mercredi 5 novembre 2025.

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».

Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.

Au-delà de l’analyse de ses compositions magistrales qui jouent avec le regard du spectateur, il s’agira d’aborder également le rôle de mécène de cet artiste visionnaire et généreux qui a permis aux musées français de conserver aujourd’hui nombre de chefs-d’œuvre impressionnistes.

Conférence suivie d’un quiz. .

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com

