Conférence « Gustave Fayet : symphonies décoratives à Fontfroide » Abbaye de Fontfroide Narbonne

Conférence « Gustave Fayet : symphonies décoratives à Fontfroide » Samedi 20 septembre, 15h00 Abbaye de Fontfroide Aude

Conférence incluse dans le billet de visite. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Par Céline Ventura-Texeira, Élodie Baillot et Domitille Danigo (commissaires de l’exposition prévue en 2026)

Conférence donnée dans le cadre de la Saison du Centenaire Fayet.

Abbaye de Fontfroide Abbaye de Fontfroide – D 613, Narbonne, Aude, Occitanie Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468451108 http://www.fontfroide.com Fondée à la fin du XIe siècle à la suite d’une donation des comtes de Narbonne, l’abbaye est placée sous la dépendance de l’abbaye de Grandselve à Toulouse dès 1143 ; elle devient cistercienne en 1146. Dès le XVe siècle, l’abbaye devient une simple commende, puis au XVIIe siècle elle n’est plus qu’un bénéfice au profit de l’évêque de Perpignan. Vendue comme bien national à la Révolution, cette abbaye, largement reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles, subit quelques destructions. A nouveau occupée par des religieux, les bernardins, qui seront expulsés en 1901, elle sera acquise par Gustave Fayet en 1908. Celui-ci s’attache à la remise en valeur de l’abbaye : cloître dès 1908, puis ensemble de l’abbaye dès 1910. Cet ancien monastère cistercien viticole avec cloître voûté, héberge un restaurant et propose des concerts réguliers. A 9 ou A 61, sortie 38 Narbonne-sud, D 6113 direction Lézignan-Corbières et D 613 Fontfroide. Parking, Animaux non admis.

© MAGFF