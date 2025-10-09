Conférence Gustave Lambert, explorateur polaire , par Damien Lambert Espace des mondes polaires Prémanon

Conférence Gustave Lambert, explorateur polaire , par Damien Lambert

Espace des mondes polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Etudiant de Polytechnique devenu hydrographe puis chef de l’expédition française pour la conquête du Pôle nord, soutenu par Napoléon, Gustave Lambert n’est jamais parti du port du Havre (déclenchement de la guerre de 1870) … et il est totalement tombé dans l’oubli.

S’intéresser à Gustave Lambert, c’est plonger dans un XIXème siècle éminemment scientifique mais qui est encore parasité par des conceptions imaginaires du monde. C’est aussi confronter la trajectoire de Gustave Lambert à celle de Jules Verne. Les deux hommes ont eu les mêmes lectures, les mêmes fréquentations mais ont opéré des choix radicalement différents l’un a choisi la fiction tandis que l’autre a choisi le réel.

La postérité aussi a choisi, on se souvient de l’auteur mais on a oublié l’explorateur. Et vous, qu’en pensez-vous faut-il se souvenir de Gustave Lambert ?

Damien Lambert est professeur de littérature et accompagnateur en montagne. .

Espace des mondes polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacesdesmondespolaires.org

