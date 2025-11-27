Conférence : Gwenaëlle Abolivier, journaliste Centre culturel Avel Dro Plozévet Jeudi 27 novembre, 19h00 Entrée libre

Conférence sur le parcours de journaliste grand reporter de Gwenaëlle Abolivier

Conférence-rencontre avec Gwenaëlle Abolivier, journaliste et écrivaine française ainsi qu’une voix de France Inter.

Formée à l’école de Claude Villers, elle parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq.

Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Gwenaëlle Abolivier est membre de la Société des Explorateurs Français et de l’Association des Amis de Jean-Baptiste Charcot.

Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden en coopération avec la Bibliothèque du Finistère.

Contact : 02 98 91 37 03 / [mediatheque@plozevet.bzh](mailto:mediatheque@plozevet.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00.000+01:00

1

02 98 91 37 03 mediatheque@plozevet.bzh

Centre culturel Avel Dro 39 bis, avenue Georges Le Bail 29710 Plozévet Plozévet 29710 Finistère