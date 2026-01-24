Conférence Habiter Agen au siècle des lumières Une architecture au coeur de ville, Place du Docteur Esquirol Agen

Conférence Habiter Agen au siècle des lumières Une architecture au coeur de ville

Place du Docteur Esquirol Mairie annexe Salle Canal 1er étage Agen Lot-et-Garonne

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Un inventaire exhaustif, dans Agen intra-muros, effectué dans le cadre du Projet collectif de recherche “Les dynamiques de l’habitat à Agen du Moyen Âge central au début du XIXe siècle”, conduit par l’Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec l’Académie d’Agen et le musée des Beaux-Arts, a mis en lumière l’importance de l’habitat civil privé du XVIIIe siècle qui se chiffre à environ 200 constructions.

Se décline ainsi le long des rues de la ville toute la palette des demeures de brique et de pierre. Toutes offrent au regard un vocabulaire architectural à la fois conforme à celui du XVIIIe siècle mais varié dans les détails d’ordonnancement des façades, de formes des fenêtres et des portes, des éléments d’ornement sculptés ou en ferronnerie. .

English : Conférence Habiter Agen au siècle des lumières Une architecture au coeur de ville

An exhaustive inventory in central Agen, carried out as part of the Projet collectif de recherche Les dynamiques de l?habitat à Agen du Moyen Âge central au début du XIXe siècle , highlighted the importance of 18th-century private civil housing, numbering around 200 constructions.

