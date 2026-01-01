Conférence Habiter le littoral breton, un espace à partager Salle de l’Ostrea Plouézec

Conférence Habiter le littoral breton, un espace à partager

Salle de l’Ostrea 24 pl. des Droits de l’Homme Plouézec Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Notre littoral est agité par de multiples enjeux qui font se rencontrer des acteurs très divers sur un espace restreint. Tourisme, pêche et cultures marines, écologie, loisirs, nautisme, énergies marines renouvelables… se côtoient, se tolèrent ou s’opposent selon les périodes de l’année. Comment passer de la confrontation à la cohabitation de ces usages variés ?

Marion Florez, docteure en géographie, s’est penchée sur ce défi à travers plusieurs études de cas en Bretagne. En expérimentant une démarche participative, elle donne des clés pour tenter de parvenir à une cohabitation apaisée.

Entrée libre.

Organisé par Milmarin dans le cadre de l’exposition Rivages partagés, en partenariat avec la commune de Plouézec. .

Salle de l’Ostrea 24 pl. des Droits de l’Homme Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34

