Conférence « habiter le territoire – La construction en pierre sèche, un savoir-faire à transmettre » Samedi 18 octobre, 14h30 Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Répertoriée sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO, la technique de la construction en pierre sèche a quasiment disparu sur la partie ouest de la chaîne des Pyrénées.

Pourtant, ces constructions sont omniprésentes et contribue à façonner nos paysages : murs de soutènement pour les parcelles agricoles en terrasse, délimitation des prés et autres constructions en témoignent…

Découvrez cette technique et le travail mené dans le cadre du projet INTERREG POCTEFA PETRA (France- Andorre – Espagne), où sont associés universitaires, acteurs territoriaux et structures institutionnelles. Un artisan certifié apportera ses lumières quant à cette technique et sa mise en œuvre pour entretenir et restaurer les constructions.

Mairie 610 rue des Pyrénées, 64570 Lanne-en-Barétous France Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

