Conférence Hadewijch d’Anvers centre artistique de Piégon Piégon

Conférence Hadewijch d’Anvers
centre artistique de Piégon 349 chemin de la Fontatiere Piégon Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Conférence Hadewijch d’Anvers, femme libre, poète, mystique, amoureuse et visionnaire par Daniel Cunin.
centre artistique de Piégon 349 chemin de la Fontatiere Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
English : Antwerp Hadewijch Conference
Lecture by Daniel Cunin on Hadewijch d’Anvers, a free woman, poet, mystic, lover and visionary.
German : Hadewijch-Konferenz in Antwerpen
Vortrag Hadewijch von Antwerpen, eine freie Frau, Dichterin, Mystikerin, Liebende und Visionärin von Daniel Cunin.
Italiano :
Conferenza di Daniel Cunin su Hadewijch d’Anvers, donna libera, poetessa, mistica, amante e visionaria.
Espanol :
Conferencia de Daniel Cunin sobre Hadewijch d’Anvers, mujer libre, poeta, mística, amante y visionaria.
