Conférence Haies Sauvages et Nature Ordinaire Bischwiller
Conférence Haies Sauvages et Nature Ordinaire Bischwiller jeudi 26 mars 2026.
Conférence Haies Sauvages et Nature Ordinaire
7 rue des Casernes Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Conférence Haies sauvages et Nature Ordinaire, par l’Oasis de Biodiversité Bischwiller et Pascal Gérold, animateur nature du CINE de Munchhausen, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, en partenariat avec le SDEA Alsace-Moselle.
Conférence Haies sauvages et Nature Ordinaire, par l’Oasis de Biodiversité Bischwiller et Pascal Gérold, animateur nature du CINE de Munchhausen, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, en partenariat avec le SDEA Alsace-Moselle. 0 .
7 rue des Casernes Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 20 11 01 veronique.kratz@gmail.com
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English :
Conference on wild hedges and ordinary nature, by Oasis de Biodiversité Bischwiller and Pascal Gérold, nature coordinator at CINE de Munchhausen, as part of the week of alternatives to pesticides, in partnership with SDEA Alsace-Moselle.
L’événement Conférence Haies Sauvages et Nature Ordinaire Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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