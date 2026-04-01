CONFÉRENCE HANNIBAL ARRIVE PAR CHRISTIAN DANG Maureillas-las-Illas
CONFÉRENCE HANNIBAL ARRIVE PAR CHRISTIAN DANG Maureillas-las-Illas vendredi 24 avril 2026.
Maureillas-las-Illas
CONFÉRENCE HANNIBAL ARRIVE PAR CHRISTIAN DANG
Place de la République Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’écrivain Christian DANG donnera une conférence sur les ancêtres des Catalans et du passage de Hannibal dans le secteur. Entrée gratuite
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Place de la République Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27
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English :
Writer Christian DANG will give a talk on the ancestors of the Catalans and Hannibal’s passage through the area. Free admission
L’événement CONFÉRENCE HANNIBAL ARRIVE PAR CHRISTIAN DANG Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT66