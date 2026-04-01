Maureillas-las-Illas

CONFÉRENCE HANNIBAL ARRIVE PAR CHRISTIAN DANG

Place de la République Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’écrivain Christian DANG donnera une conférence sur les ancêtres des Catalans et du passage de Hannibal dans le secteur. Entrée gratuite

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Place de la République Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27

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English :

Writer Christian DANG will give a talk on the ancestors of the Catalans and Hannibal’s passage through the area. Free admission

L’événement CONFÉRENCE HANNIBAL ARRIVE PAR CHRISTIAN DANG Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT66