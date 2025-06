Conférence « Harcèlement moral et sexuel en entreprise : regards croisés entre experts du droit et du management » – IGR-IAE Rennes Rennes 3 juillet 2025

Une conférence gratuite et ouverte à tous

Face aux effets néfastes du **harcèlement**, qu’il soit **moral** ou **sexuel** – tant sur le vivre ensemble en entreprise que sur l’image de l’organisation -, à la multiplication des condamnations des auteurs de ces harcèlements, voire parfois de l’entreprise elle-même, et à l’impact de ces condamnations sur la réputation de l’entreprise, il devient essentiel de mieux cerner cette notion de **harcèlement** afin d’agir en amont, sur le plan managérial, et prévenir ces situations préjudiciables, tant pour les victimes que pour les employeurs.

A ce titre, la Chaire Vivre Ensemble de la Fondation de l’Université de Rennes vous convie à une **rencontre courte et interactive**, en présentiel et en distanciel, avec des avocats spécialistes de ces questions et un ancien DRH :

**I. Appréhension par le Droit**

1) Par le Droit social

* **Elodie Cohen-Morvan**, avocate en droit social au Barreau de Rennes

2) Par le Droit Pénal

* **Jean-Guillaume Le Mintier**, avocat pénaliste au Barreau de Rennes.

**II. Agir sur le terrain**

* **Olivier Bourquard**, expert RH, ancien Directeur des Ressources Humaines (DRH)

* Table ronde avec les 3 intervenants

**III. Echanges avec le public**

Cette conférence s’adresse aux professionnels des ressources humaines, dirigeants, managers, juristes, ainsi qu’à toute personne souhaitant mieux comprendre cette problématique du harcèlement.

Informations pratiques :

* Date : jeudi 3 juillet 2025

* Horaires : 18h00-20h00

Lieu : en présentiel (IGR-IAE Rennes) et distanciel (en lien vous sera envoyé quelques jours avant la conférence)

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine