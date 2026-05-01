Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande
Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande samedi 30 mai 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région
Salle Paul Bert Avenue Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation française.
Intervenante Katia KHEMACHE, docteure en histoire, oriente ses recherches et ses publications sur l’histoire des harkis.
Salle Paul Bert à 15h.
Cette conférence est organisée par les Amis de Sainte-Foy et sa Région. .
Salle Paul Bert Avenue Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 59 29 53
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English : Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région
L’événement Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-30 par OT du Pays Foyen
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