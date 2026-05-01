Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande

Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région

Salle Paul Bert Avenue Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation française.

Intervenante Katia KHEMACHE, docteure en histoire, oriente ses recherches et ses publications sur l’histoire des harkis.

Salle Paul Bert à 15h.

Cette conférence est organisée par les Amis de Sainte-Foy et sa Région. .

Salle Paul Bert Avenue Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 59 29 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région

L’événement Conférence HarkiEs histoire et mémoire de la décolonisation au féminin organisée par Les Amis de Sainte-Foy et sa Région Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-30 par OT du Pays Foyen