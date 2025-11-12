Conférence Harmonie des vibrations les bols tibetains et en cristal pour notre bien-être intérieur MPT Petit Charran Valence

Conférence Harmonie des vibrations les bols tibetains et en cristal pour notre bien-être intérieur

MPT Petit Charran 30 rue Henri-Dunant Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12 19:30:00

2025-11-12

Découvrez le pouvoir des vibrations et leur influence sur notre équilibre mental et émotionnel.

MPT Petit Charran 30 rue Henri-Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

Discover the power of vibrations and their influence on our mental and emotional balance.

German :

Entdecken Sie die Macht der Schwingungen und ihren Einfluss auf unser geistiges und emotionales Gleichgewicht.

Italiano :

Scoprite il potere delle vibrazioni e la loro influenza sul nostro equilibrio mentale ed emotivo.

Espanol :

Descubra el poder de las vibraciones y su influencia en nuestro equilibrio mental y emocional.

