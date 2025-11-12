Conférence Harmonie des vibrations les bols tibetains et en cristal pour notre bien-être intérieur MPT Petit Charran Valence
Conférence Harmonie des vibrations les bols tibetains et en cristal pour notre bien-être intérieur
MPT Petit Charran 30 rue Henri-Dunant Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-11-12 19:30:00
2025-11-12
Découvrez le pouvoir des vibrations et leur influence sur notre équilibre mental et émotionnel.
MPT Petit Charran 30 rue Henri-Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
Discover the power of vibrations and their influence on our mental and emotional balance.
German :
Entdecken Sie die Macht der Schwingungen und ihren Einfluss auf unser geistiges und emotionales Gleichgewicht.
Italiano :
Scoprite il potere delle vibrazioni e la loro influenza sul nostro equilibrio mentale ed emotivo.
Espanol :
Descubra el poder de las vibraciones y su influencia en nuestro equilibrio mental y emocional.
