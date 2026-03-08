Conférence Harmonie -habitat- corps Chouvigny

Conférence Harmonie -habitat- corps

Péraclos Chouvigny Allier

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Conférence réalisée par Laurence Venel, thérapeute holistique. L’énergie de notre habitation influence notre bien-être physique et émotionnel.

Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 contact@lagrangeagent.fr

English :

Lecture by Laurence Venel, holistic therapist. The energy in our homes influences our physical and emotional well-being.

