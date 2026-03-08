Conférence Harmonie -habitat- corps Chouvigny
Conférence Harmonie -habitat- corps Chouvigny samedi 4 avril 2026.
Conférence Harmonie -habitat- corps
Péraclos Chouvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Conférence réalisée par Laurence Venel, thérapeute holistique. L’énergie de notre habitation influence notre bien-être physique et émotionnel.
.
Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 contact@lagrangeagent.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Laurence Venel, holistic therapist. The energy in our homes influences our physical and emotional well-being.
L’événement Conférence Harmonie -habitat- corps Chouvigny a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Val de Sioule