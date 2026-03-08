Conférence Harmonie -habitat- corps Chouvigny

Conférence Harmonie -habitat- corps Chouvigny samedi 4 avril 2026.

Péraclos Chouvigny Allier

Conférence réalisée par Laurence Venel, thérapeute holistique. L’énergie de notre habitation influence notre bien-être physique et émotionnel.
Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38  contact@lagrangeagent.fr

English :

Lecture by Laurence Venel, holistic therapist. The energy in our homes influences our physical and emotional well-being.

