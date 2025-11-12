Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Hasparren

Conférence

Conférence Hasparren mercredi 12 novembre 2025.

Conférence

Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Conférence d’histoire de l’art par Jean-Philippe Mercé.
Le thème du Souvenir .   .

Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

English : Conférence

German : Conférence

Italiano :

Espanol : Conférence

L’événement Conférence Hasparren a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque