Conférence | Hassan Makaremi Galerie Garance Bergerac

Conférence | Hassan Makaremi

Galerie Garance 1 Rue Saint-Louis Bergerac Dordogne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Conférence de Hassan Makaremi à 10H30 suivie du Vernissage de l’exposition “Moi, Calligraphe…” à 12h suivi d’une dégustation de vin de CYRHUS. .

Galerie Garance 1 Rue Saint-Louis Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 79 48 72 galeriegarance@gmail.com

Conférence | Hassan Makaremi

Conférence | Hassan Makaremi

