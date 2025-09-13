Conférence | Hassan Makaremi Galerie Garance Bergerac
Conférence | Hassan Makaremi Galerie Garance Bergerac samedi 13 septembre 2025.
Conférence | Hassan Makaremi
Galerie Garance 1 Rue Saint-Louis Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Conférence de Hassan Makaremi à 10H30 suivie du Vernissage de l’exposition “Moi, Calligraphe…” à 12h suivi d’une dégustation de vin de CYRHUS. .
Galerie Garance 1 Rue Saint-Louis Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 79 48 72 galeriegarance@gmail.com
English :
German : Conférence | Hassan Makaremi
Italiano :
Espanol : Conférence | Hassan Makaremi
L’événement Conférence | Hassan Makaremi Bergerac a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides