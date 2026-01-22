Conférence HAUSALTAR, 2025 d’après Le déjeuner de François Boucher, 1739 Metz

Conférence HAUSALTAR, 2025 d’après Le déjeuner de François Boucher, 1739

1 Parvis des Droits de l'Homme Metz Moselle

Dimanche 2026-02-01 15:45:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

2026-02-01

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous autour des œuvres majeures des expositions

Par Thomas Hirschhorn, artiste

L’artiste Thomas Hirschhorn partage l’idée, la forme et la décision par lesquelles il a pu, avec son travail HAUSALTAR, participer à l’exposition Copistes. Son idée est de célébrer, comme un hommage ultime, une œuvre trouvée dans la rue qui est exposée ici. La forme est de faire un autel, comme des familles peuvent en avoir un à la maison. La décision est de participer à cette exposition avec un original qui n’est pas fait par l’artiste.

Entrée libre sur présentation du billet d’entrée aux expositions du jour.Tout public

1 Parvis des Droits de l'Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Un Dimanche, Une Oeuvre Rendez-vous around the major works in the exhibitions

By Thomas Hirschhorn, artist

Artist Thomas Hirschhorn shares the idea, the form and the decision by which he was able, with his work HAUSALTAR, to take part in the Copistes exhibition. His idea is to celebrate, as an ultimate homage, a work found in the street which is exhibited here. The form is to make an altar, as families might have one at home. The decision is to participate in this exhibition with an original not made by the artist.

Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.

