CONFÉRENCE HECTOR GUIOT (1825-1903), UN ENFANT DE LANGRES AU COEUR DE LA VIE ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE CHAUMONTAISE Langres
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tout public
Par Samuel Mourin, attaché de conservation du patrimoine aux Archives départementales des Côtes-d’Armor
Artiste-peintre, lithographe, professeur de dessin, conservateur de musée… Hector Guiot (1825-1903), né à Langres mais ayant vécu la majeure partie de sa vie à Chaumont, est une figure majeure de la vie artistique et culturelle haut-marnaise de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais il est resté jusqu’à présent dans l’ombre, éclipsé par des artistes plus en vue, tels que François-Alexandre Pernot ou encore Joseph-Philibert Girault de Prangey. Pourtant, Guiot est un personnage incontournable, constamment croisé lorsque d’aucuns mènent des recherches sur le patrimoine et l’art en Haute-Marne. À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, cette conférence entend ainsi dresser une première biographie de l’artiste langro-chaumontais…
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
