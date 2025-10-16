Conférence Hector Malot (1830-1907), écrivain normand Rue Charles Joseph Riquier Vernon

Conférence Hector Malot (1830-1907), écrivain normand Rue Charles Joseph Riquier Vernon jeudi 16 octobre 2025.

Conférence Hector Malot (1830-1907), écrivain normand

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Auteur d’une soixantaine de romans, écrivain fort apprécié de ses contemporains, journaliste de renom, Hector Malot reste connu pour Sans famille, publié en 1878, ce qui lui vaut d’être trop souvent cantonné dans la littérature de jeunesse.

Romancier engagé, fidèle en amitié, surnommé Malot-la-Probité par Séverine, il a situé plusieurs de ses fictions en Normandie, province que ce natif de La Bouille connaît bien. Tout en situant Hector Malot dans son siècle, la conférence évoquera cette présence normande dans une œuvre qui mérite d’être redécouverte. .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon 27200 Eure Normandie

English : Conférence Hector Malot (1830-1907), écrivain normand

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Hector Malot (1830-1907), écrivain normand Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération