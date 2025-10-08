Conférence Henri BODEAU: si la généalogie des rois de France m’était contée partie 3 Salle la Source (salle César) Évaux-les-Bains
Conférence Henri BODEAU: si la généalogie des rois de France m’était contée partie 3
Salle la Source (salle César) 4 rue du, Fbg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Nous vous invitons à la conférence de Henri Bodeau concernant la généalogie des rois de France » si la généalogie des rois de France m’étais contée » partie 3 .
+33 6 84 01 09 57 evelyneallard59@gmail.com
