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Conférence : « Henri Brulle (1854-1936), un montagnard d’exception », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de la Gironde · Bordeaux

Conférence : « Henri Brulle (1854-1936), un montagnard d’exception », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Gironde
Adresse
72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Entrée libre. 100 places disponibles.

Conférence : « Henri Brulle (1854-1936), un montagnard d’exception » Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Entrée libre. 100 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

A l’occasion de l’exposition « Club alpin de Bordeaux. 1876-2026 », Monique du Fresnel, ancienne directrice de la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux où elle était également chargée d’enseignements, animera une conférence consacrée à : « Henri Brulle (1854-1936), montagnard d’exception et fondateur bordelais du club alpin ».
À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, ce notaire libournais s’illustre dans les Pyrénées où il réussit des ascensions qui, pour l’époque, sont de véritables exploits. Il décède à 82 ans dans les Alpes, à la descente du Mont-Blanc, après avoir échoué à 4700 mètres !
Il fut surnommé « Le père du Pyrénéisme de difficulté ».

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Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr
A l’occasion de l’exposition _** »Club alpin de Bordeaux. 1876-2026″**_, Monique du Fresnel, ancienne directrice de la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux où elle était également chargée animera une …

© Club alpin de Bordeaux

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