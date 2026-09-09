Conférence : « Henri Brulle (1854-1936), un montagnard d’exception », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence : « Henri Brulle (1854-1936), un montagnard d’exception » Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Entrée libre. 100 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

A l’occasion de l’exposition « Club alpin de Bordeaux. 1876-2026 », Monique du Fresnel, ancienne directrice de la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux où elle était également chargée d’enseignements, animera une conférence consacrée à : « Henri Brulle (1854-1936), montagnard d’exception et fondateur bordelais du club alpin ».

À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, ce notaire libournais s’illustre dans les Pyrénées où il réussit des ascensions qui, pour l’époque, sont de véritables exploits. Il décède à 82 ans dans les Alpes, à la descente du Mont-Blanc, après avoir échoué à 4700 mètres !

Il fut surnommé « Le père du Pyrénéisme de difficulté ».

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr

A l’occasion de l’exposition _** »Club alpin de Bordeaux. 1876-2026″**_, Monique du Fresnel, ancienne directrice de la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux où elle était également chargée animera une …

© Club alpin de Bordeaux