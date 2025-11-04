Conférence Henri de Mondeville, chirurgien du roi Châteaudun

Conférence Henri de Mondeville, chirurgien du roi Châteaudun mardi 4 novembre 2025.

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-11-04 14:30:00

Conférence d’Elizabeth Jacquier, docteur en Art Médiéval.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Elizabeth Jacquier, Doctor of Medieval Art.

German :

Vortrag von Elizabeth Jacquier, Doktorin für mittelalterliche Kunst.

Italiano :

Conferenza di Elizabeth Jacquier, dottoressa in Arte Medievale.

Espanol :

Conferencia de Elizabeth Jacquier, Doctora en Arte Medieval.

