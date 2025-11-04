Conférence Henri de Mondeville, chirurgien du roi Châteaudun
Conférence Henri de Mondeville, chirurgien du roi Châteaudun mardi 4 novembre 2025.
Conférence Henri de Mondeville, chirurgien du roi
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 14:30:00
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Conférence d’Elizabeth Jacquier, docteur en Art Médiéval.
.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
English :
Lecture by Elizabeth Jacquier, Doctor of Medieval Art.
German :
Vortrag von Elizabeth Jacquier, Doktorin für mittelalterliche Kunst.
Italiano :
Conferenza di Elizabeth Jacquier, dottoressa in Arte Medievale.
Espanol :
Conferencia de Elizabeth Jacquier, Doctora en Arte Medieval.
L’événement Conférence Henri de Mondeville, chirurgien du roi Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN