Informations pratiques

Port-Louis

Conférence « Henri Dupuy de Lôme, ingénieur de génie » au musée national de la Marine

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 17:30:00

fin : 2026-10-05 18:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Pour cette nouvelle édition de la fête de la science, le musée national de la Marine participe en proposant une conférence en lien avec l’exposition temporaire du moment « Machines des mers, les inventions (extraordinaires) d’Henri Dupuy de Lôme ».

Une conférence d’Anne Belaud de Saulce, administratrice du musée national de la Marine à Port-Louis et commissaire d’exposition. .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Conférence « Henri Dupuy de Lôme, ingénieur de génie » au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56