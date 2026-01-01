Conférence Henri Lacombe maître papetier Musée du Papier Angoulême

Conférence Henri Lacombe maître papetier

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 15:00:00

fin : 2026-01-13 16:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Nouveau cycle de conférences sur les figures du papier en Charente. Cette première édition sera consacrée à Henri Lacombe.

.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New series of lectures on paper figures in Charente. This first edition is devoted to Henri Lacombe.

L’événement Conférence Henri Lacombe maître papetier Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême