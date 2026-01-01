Conférence Henri Lacombe maître papetier Musée du Papier Angoulême
Conférence Henri Lacombe maître papetier Musée du Papier Angoulême mardi 13 janvier 2026.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-13 15:00:00
fin : 2026-01-13 16:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Nouveau cycle de conférences sur les figures du papier en Charente. Cette première édition sera consacrée à Henri Lacombe.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
English :
New series of lectures on paper figures in Charente. This first edition is devoted to Henri Lacombe.
