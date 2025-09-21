Conférence Henri Matisse MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Conférence Henri Matisse MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 3 avril 2026.

Conférence Henri Matisse MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 3 avril 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

4 € / 2 €

HISTOIRE DE SAVOIR par Géraldine GUERIN, Historienne de l’art

**Henri Matisse, la couleur sans limite**

Cette conférence accompagne l’exposition Henri Matisse, la couleur sans limite, qui aura lieu du 10 mars au 19 juillet 2026 au Grand Palais.

Henri Matisse (1869 – 1954) est le grand peintre moderne de la couleur, celui qui est peut-être allé le plus loin dans la recherche d’un langage artistique universel. Cette conférence choisit d’évoquer son parcours, ses modèles, son héritage artistique, et d’analyser quelques unes de ses oeuvres fondamentales qui ont jalonné sa longue carrière. Parmi elle, le portrait fauve de sa femme Amélie de 1905, son intérieur aux aubergines de 1911 jusqu’à ses derniers découpages, à la fin de sa vie, sans oublier ses illustrations graphiques de jazz et l’aménagement de la chapelle du Rosaire à Saint Paul de Vence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T16:30:00.000+02:00

1

https://mjcpace.com/agenda/henri-matisse/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine