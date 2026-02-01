Conférence Henri Moucadel et Père Xavier Michaux Route de Saint Rémy Maillane

Conférence Henri Moucadel et Père Xavier Michaux

Samedi 28 février 2026 de 15h à 17h. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Conférence d’Henri Moucadel et Père Xavier Michaux

Unité pastorale Saint Michel propose une conférence de Henri Moucadel et du Père Xavier Michaux.

Quand la troisième république luttait contre l’église catholique.(1830 1913). .

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 ot-culture@maillane.fr

English :

Conference by Henri Moucadel and Father Xavier Michaux

