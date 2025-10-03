Conférence : Henriette de Clèves, duchesse de Nevers (1542-1601) Médiathèque Jean-Jaurès Nevers

Conférence : Henriette de Clèves, duchesse de Nevers (1542-1601) Médiathèque Jean-Jaurès Nevers vendredi 3 octobre 2025.

Conférence : Henriette de Clèves, duchesse de Nevers (1542-1601) Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Jean-Jaurès Nièvre

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Claude Grimmer Fontange

Maîtresse de conférence honoraire Université Clermont Auvergne

Chercheuse en histoire moderne Sorbonne Université, auteur de « Le duc de Nevers, prince européen sous Louis XIII », Fayard 2021 et « Les Princesses de Clèves, Être soeurs dans les Guerres de Religion », Fayard, 2025

D’abord elles sont trois, trois sœurs, toutes filles de François de Clèves, duc de Nevers, et de Marguerite de Bourbon-Vendôme. Henriette, l’aînée, naît en 1542. Elle devient, à la mort de son frère, duchesse de Nevers. Grâce à la correspondance, nous entrons dans l’’intimité du couple qu’elle forme avec Ludovic de Gonzague. Par petites touches, se révèlent ainsi ses liens avec le Nivernais. Mais Henriette est aussi une des princesses les plus en vue de la Cour et les conflits religieux et politiques apportent leur lot de secousses, questionnant les relations familiales.

Claude Grimmer Fontange dévoilera les multiples visages de cette princesse.

En partenariat avec la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts et la librairie Le Cyprès.

Dans le cadre de la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques.

Auditorium du Centre Culturel Jean Jaurès

rue Jean Jaurès

58000 Nevers

Entrée libre – Gratuit

Médiathèque Jean-Jaurès 17 Rue Jean Jaures 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684850 https://mediatheque-agglo.nevers.fr/

Claude Grimmer Fontange

Médiathèque Nevers