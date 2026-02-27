Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax mercredi 4 mars 2026.
Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise
Espace Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Par les Amis du vieux Saint-Paul
Mise en lumière de celle qui a écrit 14 ouvrages, dont Le Destin de Iouri Voronine (Grand Prix du roman de l’Académie française en 2005), et a été coscénariste de 3 films de 1970 à 1980.
Espace Félix Arnaudin (30 rue Abbé Bordes) .
Espace Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise
L’événement Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Grand Dax