Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Henriette Jelinek (1923-2007) romancière saint-pauloise

Espace Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Par les Amis du vieux Saint-Paul

Mise en lumière de celle qui a écrit 14 ouvrages, dont Le Destin de Iouri Voronine (Grand Prix du roman de l’Académie française en 2005), et a été coscénariste de 3 films de 1970 à 1980.

