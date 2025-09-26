Conférence herboristerie Pleyber-Christ
Conférence herboristerie
22 Place de l’Église Pleyber-Christ Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26 20:30:00
2025-09-26
Isabelle Verny Mathieu de l’école bretonne d’herboristerie propose une nouvelle rencontre, lors d’une soirée dédiée au cerveau et à sa santé! .
22 Place de l'Église Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne
