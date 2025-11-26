Conférence Heurs et Malheurs du Chateau de Longny Salle des Fêtes Longny les Villages

Conférence Heurs et Malheurs du Chateau de Longny

Salle des Fêtes LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le Château de Longny avec ses mille ans d’existence est un des monuments les plus emblématiques de notre petite cité de caractère , il connut à la fois des heures glorieuses et des crises importantes ( siège, incendie, destruction partielle . Jean Marc Baché docteur en archéologie et longnycien se propose d’en retracer l’histoire, de sa construction décidée par les évêques de Chartres jusqu’à son dernier avatar voulu le marquis de Ludre en passant par ses nombreuses évolutions à travers les siècles. Ce récit sera illustré des nombreux documents historiques , chartes, enluminures , récits et registres cadastraux qui nous sont parvenus .

Proposée par Culture Art et Patrimoine au Pays de Longny.

Libre participation. .

