CONFÉRENCE HIER L’APOCALYPSE…ET DEMAIN? Béziers

CONFÉRENCE HIER L’APOCALYPSE…ET DEMAIN?

1 Place du 14 juillet Béziers Hérault

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Il y a 66 M d’années, un astéroïde anéantissait dinosaures et vie marine. Conférence l’état des connaissances géologiques sur l’impactisme et ses enjeux.

Il y a 66 millions d’années, un astéroïde s’écrasait sur Terre, provoquant l’extinction des dinosaures et de 80 % de la vie marine. Un tel scénario pourrait-il menacer l’humanité dans un futur proche ?

Tandis que les astronomes scrutent le ciel à la recherche d’astéroïdes et de comètes croisant l’orbite terrestre, les géologues explorent les archives de notre planète à la trace des cicatrices laissées par ces impacts les astroblèmes.

Cette conférence propose de faire le point sur les connaissances géologiques actuelles concernant l’impactisme.

Par Renaud Mathieu, consultant indépendant en Sciences de la Terre et Technologies Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

Entrée libre. .

1 Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 musees@ville-beziers.fr

English :

66 million years ago, an asteroid wiped out dinosaurs and marine life. Conference: the state of geological knowledge on impact and its implications.

German :

Vor 66 Millionen Jahren löschte ein Asteroid Dinosaurier und Meereslebewesen aus. Vortrag: Der geologische Wissensstand über den Impakt und seine Herausforderungen.

Italiano :

66 milioni di anni fa, un asteroide spazzò via i dinosauri e la vita marina. Conferenza: lo stato delle conoscenze geologiche sull’impatto degli asteroidi e le problematiche connesse.

Espanol :

Hace 66 millones de años, un asteroide acabó con los dinosaurios y la vida marina. Conferencia: el estado de los conocimientos geológicos sobre el impacto de los asteroides y los problemas que plantea.

