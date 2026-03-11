Conférence Hildegarde Bingen, plantes et remèdes au Moyen-Age Châteaux en fête Soudat
Conférence Hildegarde Bingen plantes et remèdes au Moyen-Age
Découvrez l’héritage spirituel et thérapeutique d’une abbesse bénédictine du XIIe siècle.
Plongez dans l’univers fascinant de Sainte Hildegarde de Bingen à travers une conférence-atelier unique, mêlant enseignement et expériences sensorielles.
Cette rencontre vous invitera à explorer la médecine naturelle d’Hildegarde, ses remèdes et recommandations sur l’utilisation des plantes médicinales.
Exposition-conférence guidée par l’intervenante conférencière, vous déambulerez à la découverte de l’exposition sur la vie et l’œuvre d’Hildegarde de Bingen, ses visions, ses écrits, son approche holistique de la santé.
Ateliers nature et bien être tout en cheminant, vous participez à plusieurs ateliers de découvertes sensorielles des plantes de saison et remèdes emblématiques d’Hildegarde. .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
English : Conférence Hildegarde Bingen, plantes et remèdes au Moyen-Age Châteaux en fête
Hildegarde Bingen lecture: plants and remedies in the Middle Ages
Discover the spiritual and therapeutic heritage of a 12th-century Benedictine abbess.
Immerse yourself in the fascinating world of Saint Hildegard of Bingen through a unique workshop-conference, combining teaching and experience
