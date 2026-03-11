Conférence Hildegarde Bingen, plantes et remèdes au Moyen-Age Châteaux en fête Soudat

Conférence Hildegarde Bingen, plantes et remèdes au Moyen-Age Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Conférence Hildegarde Bingen plantes et remèdes au Moyen-Age

Découvrez l’héritage spirituel et thérapeutique d’une abbesse bénédictine du XIIe siècle.

Plongez dans l’univers fascinant de Sainte Hildegarde de Bingen à travers une conférence-atelier unique, mêlant enseignement et expériences sensorielles.

Cette rencontre vous invitera à explorer la médecine naturelle d’Hildegarde, ses remèdes et recommandations sur l’utilisation des plantes médicinales.

Exposition-conférence guidée par l’intervenante conférencière, vous déambulerez à la découverte de l’exposition sur la vie et l’œuvre d’Hildegarde de Bingen, ses visions, ses écrits, son approche holistique de la santé.

Ateliers nature et bien être tout en cheminant, vous participez à plusieurs ateliers de découvertes sensorielles des plantes de saison et remèdes emblématiques d’Hildegarde. .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Conférence Hildegarde Bingen, plantes et remèdes au Moyen-Age Châteaux en fête

Hildegarde Bingen lecture: plants and remedies in the Middle Ages

Discover the spiritual and therapeutic heritage of a 12th-century Benedictine abbess.

Immerse yourself in the fascinating world of Saint Hildegard of Bingen through a unique workshop-conference, combining teaching and experience

