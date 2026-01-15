Conférence Hildegarde de Bingen Locquirec

Conférence Hildegarde de Bingen

Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

2026-02-07

Participez à un cycle de trois conférences sur Hildegarde de Bingen. Venez découvrir la première conférence le temps d’une matinée qui viendra éclairer la vie d’Hildegarde, ses étapes importantes, ses correspondances, ses différentes œuvres et traités. L’après-midi portera sur les principes d’alimentation de la joie puis, Adeline nous proposera quelques recettes.

Cette journée sera animée par Adeline LARIVIERE-LE RHUN, Naturopathe Hildegardienne certifiée.

Possibilité de déjeuner sur place avec l’intervenante.

Ouvert à tous. Sur réservation . .

Impasse de l'Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne

