Châteaudun

Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938)

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

M. René L’Hôte propose une conférence historique à la médiathèque de Châteaudun.

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Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

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English :

René L’Hôte offers a historical lecture at the Châteaudun media library.

L’événement Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938) Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN