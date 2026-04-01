Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938) Châteaudun
Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938) Châteaudun samedi 18 avril 2026.
Châteaudun
Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938)
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
M. René L’Hôte propose une conférence historique à la médiathèque de Châteaudun.
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Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54
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English :
René L’Hôte offers a historical lecture at the Châteaudun media library.
L’événement Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938) Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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