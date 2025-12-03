Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938) Cloyes-les-Trois-Rivières

Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938)

Prieuré d'Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

La Société d’Histoire et de Généalogie de Cloyes en Pays Dunois propose une conférence de René L’Hôte.

The Société d’Histoire et de Généalogie de Cloyes en Pays Dunois presents a lecture by René L’Hôte.

