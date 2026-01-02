Conférence Hippolyte de la Morvonnais Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Conférence Hippolyte de la Morvonnais Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo mercredi 25 février 2026.
Salle d’Armor 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-25 18:00:00
Hippolyte de la Morvonnais, poète engagé
Une conférence proposée par l’association Patrimoine de Saint-Cast-le Guildo sur Hippolyte de la Morvonnais, l’histoire et la fondation de Notre-Dame du Guildo. .
