Conférence Hippolyte de la Morvonnais Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Conférence Hippolyte de la Morvonnais

Salle d’Armor 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Hippolyte de la Morvonnais, poète engagé

Une conférence proposée par l’association Patrimoine de Saint-Cast-le Guildo sur Hippolyte de la Morvonnais, l’histoire et la fondation de Notre-Dame du Guildo. .

Salle d'Armor 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

