Conférence hirondelles et martinets

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Vous souhaitez accueillir la biodiversité chez vous et en savoir plus sur la faune du bâti ?

Vous souhaitez entamer des travaux de rénovation mais vous souhaitez protéger les espèces présentes chez vous ? Cette conférence est faite pour vous.

Participez-y afin d’en apprendre plus sur des espèces comme les Hirondelles de fenêtre ou les Martinets noirs, connaître leur mode de vie et de reproduction, comment cohabiter avec elles et comment protéger et prendre en compte ces espèces lors de vos travaux.

Le 7 mars de 14h30 à 16h30 à la Maison du Parc.

Conférence limitée à 50 personnes.

Renseignements et réservations Maison du Parc (03 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr)

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

English :

Would you like to welcome biodiversity into your home and find out more about building wildlife?

Are you planning a renovation project but want to protect the species in your home? Then this conference is for you.

Join us to learn more about species such as Window Swallows and Black Martinets, how they live and reproduce, how to cohabit with them and how to protect and take account of these species during your renovation work.

March 7, 2:30 to 4:30 pm at Maison du Parc.

Conference limited to 50 people.

Information and reservations: Maison du Parc (03 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr)

L’événement Conférence hirondelles et martinets Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-02 par OT du Saint-Quentinois