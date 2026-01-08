Conférence Histoire de Gaza par Georgre A Bertrand ancien représentant français à Gaza Donzenac
Donzenac l’association ADAGE propose une Conférence remarquable Dimanche 8 février 2026 17h, salle des fêtes Histoire de Gaza par Georges A. Bertrand, ancien Représentant Français à Gaza Participation libre .
salle des fêtes Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
