CONFÉRENCE HISTOIRE DE LA CATALOGNE 2 , DU TRAITÉ DES PYRÉNÉES À NOS JOURS Elne

CONFÉRENCE HISTOIRE DE LA CATALOGNE 2 , DU TRAITÉ DES PYRÉNÉES À NOS JOURS

13 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-09 17:30:00

fin : 2026-03-09

Conférence par Yves Escape. organisée par l’association Amis du Musée Terrus .

13 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Lecture by Yves Escape. Organized by the Friends of the Musée Terrus association.

