Conférence Histoire de la création du Commissariat à l’énergie atomique Musée Royan
Conférence Histoire de la création du Commissariat à l’énergie atomique Musée Royan vendredi 28 novembre 2025.
Conférence Histoire de la création du Commissariat à l’énergie atomique
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Par Danièle Imbault, ancienne cheffe de projet au Commissariat à l’Énergie Atomique
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
By Danièle Imbault, former project manager at the French Atomic Energy Commission (CEA)
German :
Von Danièle Imbault, ehemalige Projektleiterin am Commissariat à l’Énergie Atomique
Italiano :
Di Danièle Imbault, ex responsabile di progetto presso la Commissione francese per l’energia atomica (CEA)
Espanol :
Por Danièle Imbault, antigua jefa de proyecto en el Comisariado francés de Energía Atómica (CEA)
L’événement Conférence Histoire de la création du Commissariat à l’énergie atomique Royan a été mis à jour le 2025-10-03 par Mairie de Royan