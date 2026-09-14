Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère » Salle David Besançon
jeudi 17 septembre 2026 · Salle David · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère »
Salle David 11 Rue Battant Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Conférence concernant l’histoire de la gare de la mouillère. Par Jean-Marc Paris, cadre retraité de la SNCF. Cette conférence est organisée par la maison de quartier municipale de Battant, le Collectif Histoire des Chaprais et Besançon j’aime ma ville.
L’entrée est libre, pensez à venir tôt, les places sont limitées! .
Salle David 11 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 50 91 62 chapraishistoire@gmail.com
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English : Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère »
L’événement Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère » Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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