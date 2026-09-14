Informations pratiques

Besançon

Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère »

Salle David 11 Rue Battant Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Conférence concernant l’histoire de la gare de la mouillère. Par Jean-Marc Paris, cadre retraité de la SNCF. Cette conférence est organisée par la maison de quartier municipale de Battant, le Collectif Histoire des Chaprais et Besançon j’aime ma ville.

L’entrée est libre, pensez à venir tôt, les places sont limitées! .

Salle David 11 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 50 91 62 chapraishistoire@gmail.com

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English : Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère »

L’événement Conférence « Histoire de la gare de la Mouillère » Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON