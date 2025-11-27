Conférence Histoire de la gare Viotte salle David Besançon

Conférence Histoire de la gare Viotte

Connaissez-vous l’histoire de notre gare Viotte créée au milieu du XIX° siècle et ses évolutions ?

Savez-vous que la municipalité de l’époque souhaitait l’installer au centre ville, à Chamars voire au square Saint-Amour ?

Quelles sont donc les raisons qui ont conduit à choisir son emplacement actuel ?

Comment cette gare a été transformée au cours des années et pourquoi ?

M. Jean-Marc PARIS, cadre retraité de la SNCF répondra, entre autres, à toutes ces questions à l’aide de plans et de photos d’hier à aujourd’hui. Il évoquera l’évolution du bâtiment des voyageurs, les extensions des installations, ses dépôts et ses postes d’aiguillage.

Une conférence qui se veut distrayante et instructive et l’occasion de partager des souvenirs… .

salle David 11 rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

