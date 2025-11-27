Conférence Histoire de la gare Viotte salle David Besançon
Conférence Histoire de la gare Viotte salle David Besançon jeudi 27 novembre 2025.
Conférence Histoire de la gare Viotte
salle David 11 rue Battant Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 15:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Connaissez-vous l’histoire de notre gare Viotte créée au milieu du XIX° siècle et ses évolutions ?
Savez-vous que la municipalité de l’époque souhaitait l’installer au centre ville, à Chamars voire au square Saint-Amour ?
Quelles sont donc les raisons qui ont conduit à choisir son emplacement actuel ?
Comment cette gare a été transformée au cours des années et pourquoi ?
M. Jean-Marc PARIS, cadre retraité de la SNCF répondra, entre autres, à toutes ces questions à l’aide de plans et de photos d’hier à aujourd’hui. Il évoquera l’évolution du bâtiment des voyageurs, les extensions des installations, ses dépôts et ses postes d’aiguillage.
Une conférence qui se veut distrayante et instructive et l’occasion de partager des souvenirs… .
salle David 11 rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 57 58 goudot.jeanclaude@orange.fr
