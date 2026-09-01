Conférence « Histoire de la gravitation à travers les femmes qui y ont contribué » par Alessandro Roussel Tonneville La Hague
vendredi 25 septembre 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Conférence « Histoire de la gravitation à travers les femmes qui y ont contribué » par Alessandro Roussel
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Pourquoi une pomme tombe-t-elle d’un arbre ? Pourquoi la Lune reste-t-elle en orbite autour de la Terre ? Et comment en sommes-nous arrivés à découvrir les trous noirs, les pulsars ou encore la mystérieuse matière noire ?
Derrière ces questions se cache une incroyable histoire scientifique : celle de la gravitation.
Au fil des siècles, de nombreuses femmes ont contribué à transformer notre compréhension de l’Univers, parfois dans l’ombre de leurs célèbres contemporains.
De Émilie du Châtelet, au XVIIIe siècle, à Emmy Noether et ses travaux fondamentaux pour la physique moderne, nous suivrons les grandes étapes de cette aventure. Nous partirons ensuite à la découverte des pulsars avec Jocelyn Bell Burnell, de la matière noire avec Vera Rubin, et nous nous approcherons des trous noirs avec Andrea Ghez et Katie Bouman.
À travers leurs découvertes et leurs parcours, cette conférence nous invite à remonter le fil de l’histoire de la gravitation et à découvrir comment notre vision de l’Univers s’est construite, transformée et parfois bouleversée.
Une conférence avec Alessandro Roussel.
Diplômé d’un master de physique théorique, Alessandro Roussel est le créateur de la chaîne YouTube ScienceClic, où il propose des vidéos de vulgarisation consacrées à l’astrophysique et à la physique théorique.
Avec une approche à la fois accessible, visuelle et rigoureuse, il nous accompagnera dans ce voyage à travers plusieurs siècles de découvertes, pour rendre les grandes idées de la physique compréhensibles par tous.
Réservation indispensable. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Conférence « Histoire de la gravitation à travers les femmes qui y ont contribué » par Alessandro Roussel
L’événement Conférence « Histoire de la gravitation à travers les femmes qui y ont contribué » par Alessandro Roussel La Hague a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cotentin – La Hague
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