Conférence Histoire de la laïcité en France Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Conférence Histoire de la laïcité en France

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Animée par Jean-Paul Grasset, Professeur d’histoire et géographie. Organisée par l’Université du Temps Libre (UTL).

Durée 1h30.

Tarif 6€ gratuit adhérent. Infos au 06 83 86 13 37. .

