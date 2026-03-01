Conférence Histoire de la langue bretonne avec Malo Adeux Blackrock Irish Pub Landerneau
Conférence Histoire de la langue bretonne avec Malo Adeux Blackrock Irish Pub Landerneau samedi 21 mars 2026.
Conférence Histoire de la langue bretonne avec Malo Adeux
Blackrock Irish Pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:30:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez participer à la conférence Histoire de la langue bretonne avec Malo Adeux. .
Blackrock Irish Pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 73 65 35 24
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English : Conférence Histoire de la langue bretonne avec Malo Adeux
L’événement Conférence Histoire de la langue bretonne avec Malo Adeux Landerneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS