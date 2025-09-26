Conférence Histoire de la langue des signes » Salle Amédée Larrieu Bordeaux Bordeaux

Conférence Histoire de la langue des signes » Vendredi 26 septembre, 10h00 Salle Amédée Larrieu Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-26T10:00:00 – 2025-09-26T12:00:00

Conférence en LSF sur l’ Histoire de la langue des signes

Salle Amédée Larrieu Bordeaux place amédée larrieu bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sébastien Charmard