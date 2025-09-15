Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES Salle Maurois Périgueux
Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES Salle Maurois Périgueux jeudi 22 janvier 2026.
Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES
Salle Maurois Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES, professeur sciences de l’ingénieur .
Salle Maurois Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine alain.reilles@wanadoo.fr
English : Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES
German : Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES
Italiano :
Espanol : Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES
L’événement Conférence Histoire de la Mesure de l’espace et du temps par Alain REILLES Périgueux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Communal de Périgueux